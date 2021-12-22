Собянин заявил о социальной направленности бюджета Москвы

Бюджет Москвы сбалансирован и позволяет продолжать развитие города. Об этом в среду, 22 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Московской городской думе.

«Бюджет Москвы устойчивый, сбалансированный, и это позволяет нам, не снижая темпов, продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей», — подчеркнул он.

По словам Собянина, главным в бюджете столицы является социальная направленность.

«В бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на 9,1%. Бюджет развития тоже был увеличен и составляет порядка 40% расходной части», — уточнил градоначальник.

В 2021 году ожидается увеличение доходов бюджета более чем на 20% по сравнению с докризисными показателями 2019 года, указал он.

Как отметил мэр столицы, дефицит в городском бюджете планируется закрыть без новых займов.

Также в ходе выступления Собянин указал на то, что система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии. При этом 20 декабря градоначальник уточнил, что пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы.

14 декабря заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что в 2022 году в столице запланированы работы по восстановлению четырех крупных парковых и озелененных территорий, в их числе «Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево», «Кусково» и два участка будущего парка «Яуза». Проекты по реабилитации указанных территорий были поддержаны жителями на платформе «Активный гражданин».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.