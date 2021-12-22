Инфекционист рассказал о роли Т-клеток при лечении COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в среду, 22 декабря, рассказал «Известиям», какую роль играет Т-клеточный иммунитет при выявлении инфекционных заболеваний.

По словам специалиста, можно выделять различные составляющие иммунитета: неспецифическая защита, фагоцитоз (процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы. — «Известия») и интерфероны (белки, которые выделяет организм в ответ на вторжение вируса. — «Известия»).

Для простоты исследования можно отдельно разграничивать клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет, уточнил Вознесенский. Но если говорить об ответе организма на возбудитель инфекционной болезни, то в нем принимают участия все звенья вне зависимости от того, как они называются при изучении.

«Т-клеточный иммунитет в рутинной практике врача крайне тяжело оценить, потому что не существует легких методов, которые помогают определить наличие либо выраженность иммунного ответа Т-клеток. Поэтому, когда речь идет об инфекционном заболевании, мы смотрим именно иммуноглобулин как простой и понятный критерий, который нам позволяет оценить иммунитет», — заключил эксперт.

Ранее в этот день научный журнал Royal Society Open Science опубликовал исследование китайских ученых, в котором говорится, что в противодействии коронавирусу Т-клетки играют более важную роль, чем специфические антитела.

Исследование показало, что ухудшение Т-клеточного противовирусного и противовоспалительного иммунитета в случае заражения коронавирусом может явиться критическим. Авторы эксперимента считают, что по сравнению с защитными антителами белые кровяные тельца играют более значимую, большую роль в вопросе освобождения от SARS-CoV-2. Как констатировали ученые, у пациентов с легкой формой заболевания они в среднем уничтожают до 96,5% вирусных частиц.

19 декабря врач-иммунолог Николай Крючков перечислил факторы, способные ускорить исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания. Он отметил, что низкий иммунный ответ может быть обусловлен индивидуальными особенностями организма. В частности, по словам специалиста, факторами риска являются пожилой возраст и наличие у человека хронических заболеваний.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник M».

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