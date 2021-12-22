Задержание ректора КФУ связывают с делом об убийстве 1990-х годов

Задержание ректора Казанского федерального университета (КФУ) может быть связано с уголовными делами лидеров ОПГ «29-й комплекс». Об этом сообщает 22 декабря агентство «Татар-информ».

По его данным, задержание Гафурова может быть связано с обстоятельствами дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.

Однако, как уточняет агентство, подробности случившегося, а также причина задержания ректора устанавливаются.

Тем временем вуз продолжает работать в штатном режиме, никакая официальная информация не поступала, сообщили агентству в пресс-службе учебного заведения.

20 декабря стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере ректора самарского вуза. По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключила фиктивные договора.