Юрист назвал планы США по ограничению импорта смартфонов в РФ неэффективными

Введение санкций в отношении российского импорта, которые предлагают в администрации президента США, будет неэффективным, потому что рынок в любом случае заполнится товарами-аналогами или конкурентной продукцией. Об этом заявил «Известиям» Юрий Капштык, юрист, медиатор, в среду, 22 декабря.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского лидера Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта — смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей и материалов из многих других секторов — в случае «вторжения» России на Украину. Указывалось, что меры обсудят на встрече высокопоставленных чиновников в Белом доме 22 декабря. По данным источника, американская сторона планирует заблокировать доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к передовым полупроводникам.

«Решение администрации президента США в случае введения санкций в отношении российского импорта чревато в первую очередь последствиями для самого Вашингтона», — сказал Капштык.

Он отметил, что любой рынок — это конкуренция, и закрытие США поставок в Россию таких товаров, как смартфоны и прочее, «даст толчок» для увеличения поставок и усиления, например, корейских брендов на российском рынке, потому что среднестатистический человек ориентирован не на конкретный бренд, на премиум-сегмент, а в основном на товары массового использования.

По словам медиатора, другим производителям даже не придется повышать цены, потому что освободится ниша, которую нужно будет заполнить. Для этого им потребуется нарастить собственное производство и тем самым получить больший сбыт и прибыль.

«Что будет делать производитель из США, когда этот рынок перекроется? Ему придется приостанавливать производство, потому что сбыт вдруг резко снизился», — считает юрист.

Кроме того, по его словам, большинство производителей размещают свое производство в Китае, а товары оттуда поступают и в КНР, и в Европу, и в другие страны.

17 декабря агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты склоняют ЕС к принятию санкций против российского энергосектора и банков в случае «нападения» на Украину. Речь шла об отключении РФ от платежной системы SWIFT, которое, как отмечалось, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из Москвы.

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября издание The New York Times со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, предупредило, что союзникам в Европе нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится напасть на Киев.