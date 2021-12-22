Названы артисты, которые выступят на VK Fest

«VK Музыка» организует новогодний VK Fest: он пройдет онлайн со 2 по 6 января. Посмотреть трансляции бесплатно в сообществе фестиваля смогут все пользователи «ВКонтакте».

Самый популярный онлайн-фестиваль России объединит всю страну: участники VK Fest будут выходить в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великого Устюга и других городов.

В этом году последние новинки и уже популярные треки исполнят Леонид Агутин, Баста, «Би-2», Ваня Дмитриенко, Ёлка, Звонкий, «КАЗУСКОМА», «Кис-Кис», Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, «ЛСП», Даня Милохин, «МОТ», Артур Пирожков, «Пошлая Молли», Анет Сай, «Сплин», Супер Жорик, Елена Темникова, «Три дня дождя», Хабиб, Люся Чеботина, CHEBANOV, Cream Soda, Dabro, GAYAZOV$ BROTHER$, GUMA, LYRIQ, MACAN, Manizha, Maruv, Mary Gu, MIA BOYKA, NILETTO, OG Buda, Radjo, SLAVA MARLOW, ST, The Hatters, Wildways, Zivert и другие. Все гости фестиваля будут анонсироваться в сообществе VK Fest.

Ведущим шоу станет Владимир Маркони. Он будет общаться с гостями — блогерами, стендаперами и другими знаменитостями. Кто знает, куда заведет беседа с ведущим: может, звезды поделятся историями, которых раньше никогда не рассказывали.

Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK:

«Новый год и праздники после — время, которое мы традиционно проводим с друзьями и близкими. Для нас это все, кто любит и ждет VK Fest. Поэтому мы решили организовать первый зимний VK Fest — самое масштабное музыкальное событие каникул, которое можно посмотреть в любой точке планеты. А благодаря тому, что выступления проходят в разных городах России, фестиваль превращается в путешествие, после которого все мы еще и будем лучше знать друг друга. VK Fest всегда объединял людей и продолжает это делать, даже когда проходит онлайн. При этом мы очень ждем летний фестиваль и надеемся, что пандемия позволит его провести. Так что до скорой встречи: сначала онлайн, а потом, верим, и офлайн».

Впервые VK Fest прошел онлайн в мае 2020-го — он стал первым в России семидневным онлайн-фестивалем. Трансляции собрали 280 млн просмотров. Зрителями главного развлекательного мероприятия самоизоляции стали жители не только России и стран СНГ, но и США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Ямайки и даже Северной Кореи. Пользователи активно обсуждали фестиваль: они оставили 2,6 млн комментариев к трансляциям и 2,2 млн отметок «нравится», а также написали 614 тыс. сообщений в тематических беседах в сообществе VK Fest.

Ранее из-за эпидемической ситуации «ВКонтакте» пришлось перенести офлайн-фестиваль на 2022 год: он запланирован на 23 и 24 июля. Купленные билеты действительны, их не надо обменивать — достаточно прийти с ними на VK Fest.