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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей россиян

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для личных транспортных средств россиян. Об этом говорится в среду, 22 декабря, на сайте нижней палаты парламента РФ.

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Однако владельцы вправе обращаться за проведением технического осмотра своего транспортного средства по своему желанию, отмечается в сообщении.

Обязательным технический осмотр остается для такси, автобусов и грузовиков. Он по‑прежнему нужен для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение «облегчит жизнь многим автовладельцам».

«Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», — заключил он.

Ранее в среду член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов дал рекомендации по самостоятельному техосмотру автомобиля. По его словам, автовладельцам надо найти себе хороший сервис и обслуживаться там регулярно. Лучше всего, чтобы за транспортным средством следил один мастер.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», инспекторы ГИБДД в рамках госнадзора смогут проверять потенциально неисправные автомобили в случае видимого «обнаружения признаков наличия у них технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».

Правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра в ноябре. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В этой связи, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

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