VK запускает реформу системы информационной безопасности

VK запускает новую программу защиты пользователей и их данных — VK Protect. Программа объединит все технические решения, которые обеспечивают защиту в рамках экосистемы VK, и поможет людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации.

«Мы создаем комплексную систему повышения безопасности пользователей. Наша цель — не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране, поэтому нам под силу повысить уровень осведомленности о безопасности и ответственного отношения к своим данным среди всех пользователей рунета», — сказал Антон Антропов, директор по информационной безопасности VK.

Двухфакторная аутентификация через VK ID появится во всех сервисах экосистемы — и не только.

В рамках VK Protect компания расширила применение двухфакторной аутентификации. Благодаря VK ID она доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения. Улучшенная защита доступна всей многомиллионной аудитории экосистемы VK. Подключить ее можно в настройках личного кабинета VK ID.

Для администраторов сообществ «ВКонтакте» более чем с 10 тыс. подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной в феврале 2022 года. Таких сообществ на площадке сейчас более 140 тыс. Это поможет дополнительно защитить сообщества, где администраторы еще не включили двухфакторную аутентификацию.

В «Одноклассниках» новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.

«Единые сервисы безопаснее и надежнее, чем десятки разных учеток, за каждой из которых надо следить отдельно. В личном кабинете VK ID можно управлять подключенными к аккаунту проектами, завершать сессии VK ID — или менять пароль, если заметишь подозрительную активность. Двухфакторная аутентификация — еще один дополнительный слой защиты для всех», — говорит Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности «ВКонтакте».

Компания запустит Центр управления безопасностью пользователя

В начале года Центр появится в личном кабинете VK ID. В нем можно будет подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными. Например, можно будет оценить статус безопасности своей учетной записи VK ID и получить персональные рекомендации по защите данных. Кроме того, в нем появятся новые гибкие настройки уровней приватности и доступа.

«В основе наших продуктов лежат открытость, безопасность и удобство распространения информации. Мы постоянно боремся с фишингом и максимально оперативно оповещаем наших пользователей о любой подозрительной активности. Мы планируем и дальше развивать это направление — вкладывать в него еще больше ресурсов и активно просвещать пользователей рунета», — добавила Ольга Фролова, директор по экосистемным продуктам VK.

В рамках инициативы VK Protect также планируется перезапуск программы по выплатам исследователям безопасности (Bug Bounty) «ВКонтакте» и VK ID: она будет расширена, а уровень вознаграждения — повышен.

Информационная безопасность — ключевой приоритет для компании. VK регулярно проводит внутренний и внешний аудиты, придерживается лучших мировых практик и привлекает сторонних исследователей. С 2014 года VK участвует в программе выплат исследователям совместно с HackerOne, компания — один из лидеров рейтинга. Программа безопасности VK входит в топ-10 публичных программ 2020 года в рейтинге Zdnet.