Нефтегазовый индустриальный парк построят в Южно-Сахалинске

Территориальное управление Росимущества в Сахалинской области передало в собственность региона земельный участок площадью 13 га в северной части Южно-Сахалинска. На нем планируют создать нефтегазовый индустриальный парк.

Открытие запланировано на 2023 год. После ввода в эксплуатацию появятся условия для локализации на Сахалине мощностей по обслуживанию шельфовых и других нефтегазовых проектов полного цикла. Нефтегазовый индустриальный парк займет территорию в 70 га в непосредственной близости от железнодорожной ветки, а также автомобильной дороги регионального значения Южно-Сахалинск– Оха, сообщает ИА SakhalinMedia.

Напомним, в Орле построят новый индустриальный парк «Новосильское шоссе». Проект предусматривает комплексное развитие инфраструктуры территории площадью около 94 га. Парк разместится на нескольких земельных участков в районе Новосильского шоссе. Проектирование стартует в 2022 году. На территории планируют разместить от четырех до 10 предприятий потенциальных резидентов.