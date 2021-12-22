Исторические фонари вернули на Марсово поле в Петербурге

В Санкт-Петербурге вернули на Марсово поле 16 исторических фонарей-торшеров. Об этом 22 декабря сообщает телеканал «78».

Фонари находились на реставрации около двух лет. Специалисты воссоздали бронзовые навершия плафонов и изготовили для каждого светильника новые железобетонные основания, снижающие нагрузку на конструкции при ветре.

До этого ремонтом фонарей занимались 55 лет назад, в 1966 году. С тех пор чугунные конструкции проржавели, декоративные элементы покрылись трещинами. От двух торшеров остались лишь тумбы основания.

Долгое время приступить к реставрации не было возможности, поскольку фонари не числились на балансе ни одной организации.

По данным телеканала «78», 130 новых современных светильников появятся на Марсовом поле и вдоль лицевого фасада здания лейб-гвардии Павловского полка.