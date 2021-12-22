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Песков допустил участие Путина в хоккейном матче Ночной лиги

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Игры Ночной хоккейной лиги на Красной площади в этом году не ожидается. Об этом 22 декабря сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Но то, что какой-то матч с участием президента состоится, мы не исключаем. Мы проинформируем обязательно вас», — отметил Песков.

Ночная хоккейная лига — любительское спортивное объединение, инициаторами создания которого в 2011 году стали президент России Владимир Путин и знаменитые в прошлом отечественные спортсмены. Обязанности президента лиги выполняет семикратный чемпион мира и обладатель двух золотых олимпийских медалей Александр Якушев.

В 2019 году Песков объяснил, почему российский лидер играет в хоккей. По словам представителя Кремля, для президента это хорошая разрядка после напряженного рабочего дня.

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