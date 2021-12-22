Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Число зарегистрированных безработных россиян снизилось с начала года на 2 млн
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения
Мир
Захарова пообещала ответ на исключение RT DE из вещания в Европе
Политика
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Мир
НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования
Политика
Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги по кредитам

Капремонт Рыбацкого моста в Петербурге стартует в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге в 2022 году стартует капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку. Об этом сообщает городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, проект ремонта был разработан в 2020 году по заказу «Мостотреста». Он предусматривает капремонт самого моста, а также подходов к нему. Начало работ запланировано на 2022 год, окончание — на 2023-й.

Протяженность переправы останется прежней — 139,6 м, тротуар расширят до 3 м, а грузоподъемность увеличится до современных нормативов, уточняет телеканал «78».

Сметная стоимость реализации проекта составляет 254 млн рублей. На время ремонта будет сооружен временный пешеходный мост.

Как отметили в Смольном, ремонт Рыбацкого моста вызван потребностью в альтернативном выезде с территории Усть-Славянки.

Мост через Славянку возвели в 1957 году, последний раз его ремонтировали в 1980-м. В 2000 году переправу закрыли для движения транспорта, а в 2017-м — признали аварийной. В 2019 году по поручению губернатора Александра Беглова разработку проекта ремонта ускорили.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021