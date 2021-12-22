Капремонт Рыбацкого моста в Петербурге стартует в 2022 году
В Санкт-Петербурге в 2022 году стартует капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку. Об этом сообщает городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
По данным ведомства, проект ремонта был разработан в 2020 году по заказу «Мостотреста». Он предусматривает капремонт самого моста, а также подходов к нему. Начало работ запланировано на 2022 год, окончание — на 2023-й.
Протяженность переправы останется прежней — 139,6 м, тротуар расширят до 3 м, а грузоподъемность увеличится до современных нормативов, уточняет телеканал «78».
Сметная стоимость реализации проекта составляет 254 млн рублей. На время ремонта будет сооружен временный пешеходный мост.
Как отметили в Смольном, ремонт Рыбацкого моста вызван потребностью в альтернативном выезде с территории Усть-Славянки.
Мост через Славянку возвели в 1957 году, последний раз его ремонтировали в 1980-м. В 2000 году переправу закрыли для движения транспорта, а в 2017-м — признали аварийной. В 2019 году по поручению губернатора Александра Беглова разработку проекта ремонта ускорили.