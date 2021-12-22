В Кремле отметили интерес к переговорам с США по безопасности

Россия в любом случае заинтересована в переговорах с США в вопросах безопасности. Об этом в среду, 22 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России», — обратил он внимание.

Как напомнил Песков, позиция Москвы сформулирована предельно четко, передана Вашингтону и европейским столицам. Он отметил, что готовность Запада к переговорам стала позитивным знаком.

«Но сам факт, что подтверждается готовность, — это уже хорошо», — сказал он.

Он выразил надежду, что на предстоящие встречи страны Запада «приедут с четко сформулированными позициями».

«Сейчас очень важно, чтобы именно со стороны наших визави были четко сформулированы все основные посылы, чтобы переговоры были нацелены на результаты, чтобы не было переговоров ради переговоров, чтобы сроки не были растянуты во времени», — добавил он.

Песков подчеркнул, что четкие сроки в данных вопросах назвать невозможно.

От каких принципиальных моментов Москва не готова отказаться в ходе переговоров, Песков говорить не стал. Он предложил дождаться согласования сроков переговоров.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что США демонстрируют деловую реакцию на предложения Москвы. По его словам, первый раунд переговоров РФ–США по гарантиям безопасности запланирован на начало 2022 года.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия опубликовала предложения по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ, а также сделать работу открытой. Сначала документы были переданы США по дипломатическим каналам, чтобы другая сторона с ними ознакомилась и дала обратный сигнал, уточнила дипломат.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.