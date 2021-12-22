Число зарегистрированных безработных россиян снизилось с начала года на 2 млн
Число официально зарегистрированных безработных граждан России снизилось с начала года более чем на 2 млн. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«Численность зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с началом года более чем на 2 млн и составила 780 тыс. человек», — уточнили в секретариате.
Отмечается, что число вакансий превышает почти в 2,5 раза численность зарегистрированных безработных.
Ранее, 13 декабря, замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что уровень безработицы в РФ снизился в октябре до 4,3%, показатель стал самым низким за последние годы. По ее словам, эти данные предоставил Росстат.
22 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что уровень занятости населения в России превысил допандемийный показатель. При этом она обратила внимание, что в ряде регионов он еще не достиг доковидных значений.
30 ноября президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в стране. Как добавил президент, стратегическая задача России — закрепить позитивные тенденции в российской экономике, обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие.