В Израиле введут новые антиковидные ограничения

В Израиле будут введены новые ограничения по COVID-19 — вход в магазины только по сертификату о вакцинации. Такое решение в среду, 22 декабря, по итогам заседания приняла правительственная комиссия страны по борьбе с коронавирусом с целью предотвращения распространения штамма «Омикрон».

Как сообщила канцелярия премьер-министра, на заседании были представлены последние данные о заболеваемости в стране и в мире, подготовленные специалистами министерства здравоохранения, а также прошло обсуждение плана действий, сформулированного в последние дни.

«Комиссия приняла следующие решения: торговые центры будут работать по правилам «лилового стандарта» (обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. — «Известия») при заполняемости один человек на 15 кв. м», — говорится в сообщение.

Вход в магазины площадью более 100 кв. м. будет разрешен при предъявлении «зеленого знака» (действующего сертификата о вакцинации. — «Известия»), как на открытых торговых площадках, так и на закрытых и в торговых центрах.

Сообщается, что обязательное наличие «зеленого знака» распространяется и на сотрудников этих магазинов. В то же время требование сертификатов о вакцинации не коснется посетителей аптек и продуктовых магазинов.

Как сообщает государственное израильское радио Kan, данные ограничительные меры при работе торговых центров будут введены в действие с 27 декабря.

Уточняется, что вход в рестораны, находящиеся в торговых центрах, будет возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации.

Кроме того, в школах, расположенных в населенных пунктах с высоким уровнем заболеваемости обучение будет проводиться только в классах, где минимум 70% учащихся получили первую дозу вакцины. Учащиеся остальных классов будут учиться удаленно.

Также отмечается, что решения вступят в силу после утверждения законодательной комиссией Кнессета (парламента. — Ред.) и комиссией кнессета по образованию.

29 ноября сообщалось, что в Израиле будут отслеживать с помощью мобильных телефонов геолокацию лиц — носителей штамма «Омикрон».

Указывается, что решение устанавливать местоположение жителей страны имеет ограниченный срок и будет пересматриваться ежедневно, и если вспышки заболеваемости примут широкомасштабный характер, то мониторинг телефонов будет прекращен.

27 ноября в канцелярии премьер-министра Израиля заявили на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» о закрытии на две недели границы для всех иностранцев, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям. При этом возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту, а также пройти карантин.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.