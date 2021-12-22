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Kia обновила комплектации внедорожника Mohave в России

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На российский рынок выходит рамный внедорожник Kia Mohave в комплектациях 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 4 079 900 рублей до 4 524 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 22 декабря.

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«В версии 2022 модельного года внедорожник получил заводской телематический комплекс Kia Connect, а также было принято решение устанавливать самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (LSD) на задней оси уже в стартовой комплектации Luxe (ранее был доступен, начиная с комплектации Prestige)», — говорится в сообщении.

С помощью заводского комплекса телематики Kia Connect можно дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревом рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о его местонахождении и другие сведения.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.

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