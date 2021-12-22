Аналитик назвала справедливую цену для газа в Европе

Относительно справедливая цена газа в Европе с поправкой на сезонность и повышенный спрос в рамках отопительного периода должна быть на 10–15% ниже сегодняшних отметок, а всё остальное — эмоциональная премия. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», в среду, 22 декабря.

На открытии торгов ранее в этот же день цена газа в Европе упала почти на 7%, до $1970 за тысячу кубометров, после рекордного роста во вторник. По данным лондонской биржи ICE на 12:34 мск, стоимость этого энергоресурса снизилась до $1885,2, то есть на 10,5% ниже расчетной цены вторника — $2106,2. Цена газа 21 декабря выросла до $2300.

Бодрова выразила мнение, что сегодня рынок «выравнивает цены после эмоциональных колебаний предыдущей сессии». При этом, по ее словам, газ все равно выглядит «слишком дорогим».

«Планомерное снижение цен на газ можно будет увидеть не раньше конца февраля – начала марта, когда спрос на топливо начнет сокращаться», — спрогнозировала аналитик.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков назвал одним их главных факторов роста цен на этот энергоресурс политику Европы по отказу от долгосрочных контрактов на поставку газа в пользу спотовых. Он указал и на «непродуманную ставку» Брюсселя на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, притом что за последние два дня ветрогенерация в Европе снизилась в два раза.