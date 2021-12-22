Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Число зарегистрированных безработных россиян снизилось с начала года на 2 млн
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения
Мир
Захарова пообещала ответ на исключение RT DE из вещания в Европе
Политика
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Мир
НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования
Политика
Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги по кредитам
Сюжет:

Аналитик назвала справедливую цену для газа в Европе

Аналитик Бодрова назвала справедливую цену для газа в Европе
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Относительно справедливая цена газа в Европе с поправкой на сезонность и повышенный спрос в рамках отопительного периода должна быть на 10–15% ниже сегодняшних отметок, а всё остальное — эмоциональная премия. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», в среду, 22 декабря.

Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров

На открытии торгов ранее в этот же день цена газа в Европе упала почти на 7%, до $1970 за тысячу кубометров, после рекордного роста во вторник. По данным лондонской биржи ICE на 12:34 мск, стоимость этого энергоресурса снизилась до $1885,2, то есть на 10,5% ниже расчетной цены вторника — $2106,2. Цена газа 21 декабря выросла до $2300.

Бодрова выразила мнение, что сегодня рынок «выравнивает цены после эмоциональных колебаний предыдущей сессии». При этом, по ее словам, газ все равно выглядит «слишком дорогим».

«Планомерное снижение цен на газ можно будет увидеть не раньше конца февраля – начала марта, когда спрос на топливо начнет сокращаться», — спрогнозировала аналитик.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков назвал одним их главных факторов роста цен на этот энергоресурс политику Европы по отказу от долгосрочных контрактов на поставку газа в пользу спотовых. Он указал и на «непродуманную ставку» Брюсселя на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, притом что за последние два дня ветрогенерация в Европе снизилась в два раза.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021