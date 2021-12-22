В Турции арестовали сотрудника консульства США за продажу паспорта сирийцу

В Турции правоохранители задержали сотрудника американского консульства в Бейруте, который продал свой паспорт гражданину Сирии за $10 тыс., чтобы тот смог вылететь в Германию. Об этом 22 декабря сообщает Управление безопасности Стамбула.

«Установлено, что 11 ноября при прохождении паспортного контроля в аэропорту Стамбула гражданин Сирии Р. С., пытавшийся вылететь в Германию, предъявил паспорт другого человека. В ходе расследования выяснилось, что документ принадлежит сотруднику консульства США в Бейруте, американскому гражданину Д. Дж. К.», — сказано в сообщении.

Как указало ведомство, изучение записей с камер наружного наблюдения показало, что двое мужчин встретились в аэропорту Стамбула, где поменялись друг с другом одеждой, после чего сотрудник американской дипмиссии отдал сирийцу свой паспорт в обмен на $10 тыс. Отмечается, что конверт с деньгами был обнаружен при обыске.

Согласно информации стамбульского управления безопасности, оба подозреваемых были задержаны. Позднее суд арестовал американца, в то время как гражданина Сирии освободили под подписку о невыезде.

Ранее, 16 декабря, сообщалось об аресте в США бывшего сотрудника Пентагона Джейна Мюррея Роу, которого заподозрили в попытке шпионажа в пользу России. По имеющимся данным, 63-летний Роу около 40 лет работал в различных компаниях, сотрудничавших по контракту с американским министерством обороны, а также имел допуск к совершенно секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США.