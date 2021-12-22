Кабо-Верде экстрадировала в РФ обвиняемого в хищении бизнесмена
Кабо-Верде выдала России сбежавшего застройщика. На родине Владимира Панькина обвиняют в хищении 124 млн рублей у дольщиков. Подозреваемый обещал построить дома в Ленобласти, сообщает телеканал «Известия». Однако, по версии следствия, Панькин на самом деле не собирался возводить недвижимость, а изначально хотел похитить средства граждан. Получив деньги от 54 дольщиков, мужчина покинул Россию.
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