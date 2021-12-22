Захарова пообещала ответ на исключение RT DE из вещания в Европе
Реакция российской стороны на снятие с вещания в Европе телеканала RT DE «не заставит себя ждать». Об этом 22 декабря в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Берлин заставляет европейскую спутниковую связь исключить RT DE из вещания», — отметила высокопоставленный дипломат.
По ее мнению, власти Германии преследуют средства массовой информации. Происходит «информационная сегрегация», подчеркнула Захарова.
«Реакция не заставит себя ждать», — пообещала представитель МИД.
Также в среду Захарова заявила, что Германия без юридических оснований делает всё, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным. Она указала на молчание по данному вопросу представителей по свободе слова ОБСЕ, мировых профессиональных организаций, журналистских объединений США.
Ранее в среду Telegram-канале «RT на русском» сообщил, что немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял с платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.
В пресс-службе телеканала назвали действия регулятора неправомерными, нарушающими «Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)». Представители RT намерены добиваться пересмотра решения в суде.
16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений наложенных ранее — речь об удалении других каналов RT. Комментируя блокировку канала, Захарова написала в своем Telegram, что «мы ничего другого и не ожидали».
28 сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов RT из YouTube. Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.
В МИД РФ решение администрации YouTube назвали «беспрецедентной информационной агрессией». В ведомстве также отметили необходимость симметричных ответных мер в отношении немецких СМИ. 29 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил: есть признаки того, что YouTube грубо нарушил законы РФ.
4 октября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о непричастности властей Германии к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. В ФРГ цензуры нет, добавил он.