Диетолог рассказала о пользе корицы для организма

Корица — одна из самых популярных специй, которая также обладает полезными свойствами, позволяющими улучшить иммунитет и понизить кровяное давление. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова.

Она уточнила, что в 10 г специи содержится примерно 6,2 г углеводов, 4,1 г клетчатки. Кроме того, корица богата марганцем, кальцием, витаминами К, А и Е, а также ниацином, бета-каротином, бета-криптоксантином.

Вместе с тем диетолог добавила, что корица содержит антиоксиданты полифенолы. По словам врача, антиоксиданты защищают организм от окислительного повреждения свободными радикалами.

При этом корица благодаря флавоноидным соединениям способна улучшать иммунитет, поэтому специю можно использовать как профилактическое средство при воспалительных процессах в организме, а также для профилактики заболеваний центральной нервной системы, передает слова Гудожниковой «Доктор Питер» 21 декабря.

В то же время она обратила внимание на то, что корица помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Специя также замедляет рост опухолей.

Ранее, в марте, врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что корица позволяет ускорять обмен веществ. По ее словам, корицу можно использовать и в десертах, и в маринаде. Это позволит дольше хранить еду, уточнила диетолог.