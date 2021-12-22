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В Минздраве отметили добровольность вакцинации подростков от COVID-19

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Внесение вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям не делает ее обязательной. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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«Приказом Минздрава России специально установлено, что вакцинация от COVID-19 подростков проводится исключительно добровольно и исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя», — напомнил он.

Минздрав России 20 декабря утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в числе которых оказалась и вакцинация от COVID-19.

Процедура делает легитимной вакцинацию детей от 12 до 17 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Специалисты полагают, что подростков нужно вакцинировать наряду со взрослыми, особенно на фоне стремительного распространения штамма «Омикрон».

10 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. В указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

В конце ноября Центр имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Как отметил глава центра Александр Гинцбург, детскую вакцину следует внести в национальный календарь прививок.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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