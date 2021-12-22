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Ректор Казанского федерального университета Гафуров задержан по делу о заказном убийстве

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Сотрудники ФСБ России задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу об убийстве депутата Айдара Исрафилова, которое было совершено в 1999 году. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«28 августа 1999 года в Москве, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя Айдара Исрафилова», — рассказал источник.

По некоторым данным, задержать ректора КФУ могли после показаний лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Селяхова. ОПГ существовало на территорию Москвы, Татарстана и Украины в 1990-е годы и начале 2000-х.

Также источник указал, что задержание Гафурова связано с тем периодом времени, когда он был мэром города Елабуга. Этот пост он занимал до 2010 года.

В СМИ также публиковались данные о том, что Гафуров мог быть задержан в рамках дела о коррупции.

Следственные действия были проведены в понедельник, 20 декабря, пишет сайт «Газета.Ru».

По информации источника «Известий», делом ректора Казанского федерального университета занимаются следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Ранее, 20 декабря, стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере ректора самарского вуза. По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключила фиктивные договора.

По условиям этих договоров университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ, однако эти работы были написаны путем переработки уже написанных, тогда как заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Часть денежных средств, по версии следствия, ректор присвоила.

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