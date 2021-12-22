Глава Минприроды рассказал о новых изменениях в закон о недрах

С 1 января 2022 года в закон «О недрах» впервые за 30 лет будут внесены изменения. Об этом в среду, 22 декабря, заявил на брифинге журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По его словам, в первый блок изменений войдут нововведения о единых стандартах. Так, торги на пользование недрами — и на региональные, и на федеральные месторождения — будут проводиться исключительно в формате электронных аукционов. По всей России будет установлена единая цифровая форма. Все лицензии будут храниться в едином федеральном реестре.

В единые стандарты также будет вписываться унификация процедуры установления факта открытия месторождений.

«Единые стандарты — основа для цифровизации отрасли и создания центра обработки данных всей геологической информации», — подчеркнул Козлов.

Второй блок изменений коснется сокращения сроков за счет «снятия административных барьеров».

«Уже в следующем году мы добьемся предоставления государственных услуг в сфере недропользования за 127 дней. Сейчас это 273 дня <...> На сокращение сроков повлияет также и дополнительных согласований на сопутствующие геологоразведочные работы. И автоматическое прекращение действия лицензии, когда закончился ее срок. Сейчас это мониторинг в ручном режиме», — пояснил министр.

Кроме того, ряд изменений будет направлен на рост инвестиционной привлекательности отрасли. Например, механизм выдачи правораспорядительных документов будет закреплен в соответствии с международными договорами, что поможет в освоении трансграничных месторождений.

«Мы проработали механизм предоставления участков недр в пользование для закачки парниковых газов. Сегодня это не только важная часть международной экологической повестки, но и активно набирающий обороты инвестиционно привлекательный бизнес. Лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки парниковых газов можно получить уже сейчас. А с 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на строительство хранилищ парниковых газов», — добавил Козлов.

Четвертый блок изменений касается ответственности недропользователей. В законе теперь предусмотрена обязанность приводить в порядок территорию вне зависимости от наличия лицензии. То есть даже если лицензия отсутствует, контролирующие органы смогут привлечь недропользователя к ответственности.

Также с 1 января впервые заработает реестр недобросовестных участников аукционов, не уплативших разовый платеж, а лицензия на пользование недрами будет выдаваться только после уплаты окончательного размера разового платежа.

«Всё это не допустит до торгов так называемых рейдеров, которые перехватывают лицензии у добросовестных недропользователей, но которые до сих пор уходили от ответственности. Для того чтобы все законодательные новшества заработали, мы приняли 34 нормативно-правовых акта. И министерство, и Роснедра провели большую работу», — уточнил министр.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Согласно документу, в законодательство был введен новый вид пользования недрами — разработка технологии геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых предоставляются права пользования недрами, определяет правительство.