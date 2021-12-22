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Собянин оценил систему здравоохранения Москвы в борьбе с COVID-19

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Система здравоохранения Москвы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Об этом сообщил в среду, 22 декабря, мэр столицы Сергей Собянин на заседании Московской городской думы.

«Москва живет. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии», — сказал Собянин.

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Накануне градоначальник заявил, что в Москве уровень заболеваемости COVID-19 снизился с прошлого пика на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вдвое. Он уточнил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 12%.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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