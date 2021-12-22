Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе в Татарстане

В селе Карамышево Черемшанского района Татарстана завершили строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). Церемония открытия состоялась при участии главы района Фердината Давлетшина, других чиновников, главврача ЦРБ Лилии Муртазиной и местных жителей.

Новое учреждение оснастили современным медоборудованием. В здание провели системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, а также интернет и систему видеонаблюдения, пишет ИА «Татар-информ».

Объект возвели в рамках республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населения». Средства на эти цели выделили из бюджета Татарстана.

Всего в 2021 году по программе совершенствования медпомощи в регионе построили 42 фельдшерско-акушерских пункта.

Ранее в декабре замглавы минздрава Башкирии Динара Еникеева рассказала, что в 2022 году врачи начнут принимать дистанционно. Жители получат возможность консультироваться со специалистами в онлайн-режиме.