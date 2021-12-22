Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги по кредитам
Общество
Власти Санкт-Петербурга перенесли ввод QR-кодов для посещения ТЦ
Общество
Госдума приняла закон о создании единой системы биометрических данных
Мир
Военные медики США сообщили о разработке вакцины от всех коронавирусов
Авто
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Общество
В Татарстане расширили систему QR-кодов
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Карамышево Черемшанского района Татарстана завершили строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). Церемония открытия состоялась при участии главы района Фердината Давлетшина, других чиновников, главврача ЦРБ Лилии Муртазиной и местных жителей.

Новое учреждение оснастили современным медоборудованием. В здание провели системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, а также интернет и систему видеонаблюдения, пишет ИА «Татар-информ».

Объект возвели в рамках республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населения». Средства на эти цели выделили из бюджета Татарстана.

Всего в 2021 году по программе совершенствования медпомощи в регионе построили 42 фельдшерско-акушерских пункта.

Ранее в декабре замглавы минздрава Башкирии Динара Еникеева рассказала, что в 2022 году врачи начнут принимать дистанционно. Жители получат возможность консультироваться со специалистами в онлайн-режиме.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021