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«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал–Европа

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Российская компания «Газпром» отказалась от бронирования на 22 декабря мощностей газопровода Ямал–Европа как во время регулярной, так и во время дополнительной сессий. Об этом говорят данные GSA Platform.

Согласно сведениям платформы, в настоящее время холдинг продолжает снижать бронирование мощности трубопровода для транзита газа через Польшу. Так, в пятницу компания выкупала 27 млн куб. м, в субботу — 5,2 млн, в воскресенье — 4,2 млн, в понедельник — 3,8 млн из доступных 89,1 млн, а во вторник и вовсе не подавала на это заявок. При этом во все предыдущие дни в текущем месяце «Газпром» бронировал по 31,4 млн куб. м.

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Накануне стало известно, что российский газовый холдинг не стал бронировать мощности Ямал–Европа, в связи с чем транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.

Также 21 декабря председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) и председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков сообщил, что все обязательства поставки газа по действующим европейским контрактам выполняются «Газпромом» в полном объеме. Он отметил, что в этой связи компания не нуждается в дополнительных транзитных мощностях.

В свою очередь эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил, что «Газпром» не стал прокачивать газ по ЯмалЕвропа по причине отсутствия заявок со стороны покупателей. Покупатели без долгосрочных контактов должны приобретать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, однако сейчас она настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней.

Ямал–Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, трубопровод может переходить в физически реверсивный режим.

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