Первый автозимник открыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начали вводить в эксплуатацию зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Уже открыта первая магистраль сезонного действия (автозимник) на подъезде к поселку Победа Хабаровского района. Она начинается от 62-го км федеральной трассы Чита–Хабаровск и имеет протяженность более 57 км. Дорога связывает с краевым центром села Новокуровка и Победа, добраться до которых в период распутицы возможно только на вертолете.

Всего до 30 декабря в регионе будут открыты шесть автозимников. На их содержание из краевого бюджета выделено свыше 3 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Это дороги между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном, селами Аян и Нелькан, а также подъезды к поселку Новое Устье, селам Иня и Арка. Сейчас они готовы на 50 и более процентов.

В середине декабря в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) открыли три зимние дороги к отдаленным населенным пунктам. В Пуровском районе действует проезд до села Халясавэй. Протяженность временной дороги составляет 63,5 км. Выехать на автозимник может техника с массой до 10 т, в дальнейшем грузоподъемность поднимут до 40 т. В Приуральском районе открыт зимник Аксарка–Белоярск. На дорогу протяженностью 46 км могут выехать полноприводные автомобили с массой до 5 т. В Красноселькупском районе открыт проезд по маршруту Коротчаево–Красноселькуп для полноприводных автомобилей массой до 25 т.