Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Власти Санкт-Петербурга перенесли ввод QR-кодов для посещения ТЦ
Мир
Военные медики США сообщили о разработке вакцины от всех коронавирусов
Авто
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Общество
В Татарстане расширили систему QR-кодов
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению
Общество
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
Общество
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года

Первый автозимник открыли в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае начали вводить в эксплуатацию зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Уже открыта первая магистраль сезонного действия (автозимник) на подъезде к поселку Победа Хабаровского района. Она начинается от 62-го км федеральной трассы Чита–Хабаровск и имеет протяженность более 57 км. Дорога связывает с краевым центром села Новокуровка и Победа, добраться до которых в период распутицы возможно только на вертолете.

Всего до 30 декабря в регионе будут открыты шесть автозимников. На их содержание из краевого бюджета выделено свыше 3 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Это дороги между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном, селами Аян и Нелькан, а также подъезды к поселку Новое Устье, селам Иня и Арка. Сейчас они готовы на 50 и более процентов.

В середине декабря в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) открыли три зимние дороги к отдаленным населенным пунктам. В Пуровском районе действует проезд до села Халясавэй. Протяженность временной дороги составляет 63,5 км. Выехать на автозимник может техника с массой до 10 т, в дальнейшем грузоподъемность поднимут до 40 т. В Приуральском районе открыт зимник Аксарка–Белоярск. На дорогу протяженностью 46 км могут выехать полноприводные автомобили с массой до 5 т. В Красноселькупском районе открыт проезд по маршруту Коротчаево–Красноселькуп для полноприводных автомобилей массой до 25 т.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021