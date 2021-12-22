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Пушков назвал несерьезными слова торпреда США о нарушении РФ норм ВТО

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Слова торгового представителя США Кэтрин Тай о том, что Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) из-за программы импортозамещения, выглядят несерьезно. Об этом в среду, 22 декабря, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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«На фоне «большой рубки» по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно. Какие нормы ВТО?! О чем он вообще толкует? Односторонние экономические санкции США, не одобренные ООН, причем не только в адрес России, сами по себе являются нарушением всех норм международного права. Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет» — написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушков подчеркнул, что Россия не откажется от нынешней экономической политики, являющейся способом поддержания ее суверенитета — как экономического, так и политического.

Накануне офис торгового представителя США (USTR) опубликовал доклад, в котором говорится о якобы выявленных нарушениях со стороны России правил ВТО. В частности, ведомство упрекнуло РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой. Власти Соединенных Штатов также выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

Как следует из отчета, нарушение норм и правил ВТО, а также обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции.

В офисе американского торгового представителя подчеркнули, что ведомство будет работать с партнерами-единомышленниками и использует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе»

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. ЕС опубликовал официальный запрос о формировании третейской группы для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, так как прошедшие 13 сентября двусторонние консультации не привели к урегулированию этого вопроса.

26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям. При это о каких товарах идет речь, не уточнялось.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

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