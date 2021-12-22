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В МИД РФ указали на роль пандемии в радикализации населения в ряде стран

МИД РФ: последствия пандемии в ряде стран создают почву для радикализации населения
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Социально-экономические последствия пандемии в ряде стран создают почву для радикализации населения. Об этом сообщил в среду, 22 декабря, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в видеообращении к участникам Второго Международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.

Он уточнил, что подобные последствия в ряде государств дополнительно создают почву для радикализации населения, которая, в частности, упрощает для террористических организаций задачу вербовки новых сторонников.

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«В этих условиях борьба с террором должна оставаться в числе безусловных приоритетов международного сотрудничества», — заключил замглавы МИД РФ.

Ранее, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что органам безопасности России удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы и предотвратить за 11 месяцев этого года 32 теракта. Он также указал на сложную международную обстановку и отметил, что характер и масштаб современных вызовов и рисков «предъявляют к работе спецслужб повышенные требования».

Так, 22 ноября сообщалось, что в Омске правоохранительные органы пресекли деятельность пособника ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».

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