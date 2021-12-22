Десять самолетов спецназначения «пропали» в Казани

Десять самолетов Т-500, которые обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (дочерняя структура «Ростеха») заказала у компании ООО «Фирма «МВЕН», пропали. Об этом 22 декабря заявил РБК первый заместитель генерального директора «Технологии» Алексей Будыкин.

Пропажу выявили 13 декабря во время судебной экспертизы, сообщил Будыкин.

«Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — сказал он.

По его словам, приставы оценили себестоимость девяти самолетов в 90 млн рублей. Эта машины по решению судебных приставов должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятый пропавший самолет — выставочный экземпляр, где он находится, тоже неизвестно.

В связи с пропажей «Технология» подала заявление о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом, отметил Будыкин.



По этому заявлению ведется доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК («Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено»), сказали изданию в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану. По итогам проверки вынесут процессуальное решение.

Легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения Т-500 (МВ-500) впервые поднялся в воздух в 2017 году на авиасалоне «МАКС». Воздушное судно разработал казанский МВЕН при поддержке «Технологии». «Ростех» в 2018 году заказал 10 Т-500, но в начале 2020-го в госкорпорации заявили, что МВЕН не уложился в сроки и внес изменения в конструкцию, поэтому теперь самолеты нельзя использовать без изменения в сертификате типа.