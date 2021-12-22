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Десять самолетов спецназначения «пропали» в Казани

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Десять самолетов Т-500, которые обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (дочерняя структура «Ростеха») заказала у компании ООО «Фирма «МВЕН», пропали. Об этом 22 декабря заявил РБК первый заместитель генерального директора «Технологии» Алексей Будыкин.

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Пропажу выявили 13 декабря во время судебной экспертизы, сообщил Будыкин.

«Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — сказал он.

По его словам, приставы оценили себестоимость девяти самолетов в 90 млн рублей. Эта машины по решению судебных приставов должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятый пропавший самолет — выставочный экземпляр, где он находится, тоже неизвестно.

В связи с пропажей «Технология» подала заявление о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом, отметил Будыкин.

По этому заявлению ведется доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК («Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено»), сказали изданию в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану. По итогам проверки вынесут процессуальное решение.

Легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения Т-500 (МВ-500) впервые поднялся в воздух в 2017 году на авиасалоне «МАКС». Воздушное судно разработал казанский МВЕН при поддержке «Технологии». «Ростех» в 2018 году заказал 10 Т-500, но в начале 2020-го в госкорпорации заявили, что МВЕН не уложился в сроки и внес изменения в конструкцию, поэтому теперь самолеты нельзя использовать без изменения в сертификате типа.

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