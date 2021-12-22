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Девушка пострадала в массовом ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону в результате столкновения двух легковушек и автобуса пострадала девушка. Об этом сообщает региональное УМЧС.

Авария произошла утром 22 декабря на Ворошиловском мосту. По предварительным данным, водитель Kia Rio потерял управление и врезался в барьерное ограждение. Затем машина задела Toyota RAV4, после чего в них врезался автобус, курсирующий по маршруту № 65, пишет RostovGazeta.

«Пострадала девушка, ей на месте оказали медицинскую помощь. Пассажиров в маршрутке не было», — рассказали в спасательном ведомстве.

20 декабря крупное ДТП произошло на трассе Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск. На 818-м км дороги в Нефтеюганском районе столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека.

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