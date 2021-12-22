Девушка пострадала в массовом ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в результате столкновения двух легковушек и автобуса пострадала девушка. Об этом сообщает региональное УМЧС.
Авария произошла утром 22 декабря на Ворошиловском мосту. По предварительным данным, водитель Kia Rio потерял управление и врезался в барьерное ограждение. Затем машина задела Toyota RAV4, после чего в них врезался автобус, курсирующий по маршруту № 65, пишет RostovGazeta.
«Пострадала девушка, ей на месте оказали медицинскую помощь. Пассажиров в маршрутке не было», — рассказали в спасательном ведомстве.
20 декабря крупное ДТП произошло на трассе Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск. На 818-м км дороги в Нефтеюганском районе столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека.