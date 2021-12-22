Режиссер Кравчук оценил внесение российского мультфильма в шорт-лист «Оскара»
Внесение короткометражного мультфильма «БоксБалет» Антона Дьякова в шорт-лист «Оскара» неудивительно, считает режиссер Андрей Кравчук. Об этом он заявил «Известиям» в среду, 22 декабря.
«Я очень рад за российский мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова. Искренне рад. И хочется пожелать им удачи. Жаль, что наш фильм («Разжимая кулаки» — «Известия») не вошел в короткий список. Уже давно наши фильмы не проходят в шорт-лист, увы. Но на этом жизнь не заканчивается», — сказал режиссер.
Сергей Дворцевой, Режиссер, член Киноакадемии Сергей Дворцевой также выразил сожаление в связи с тем, что «Разжимая кулаки» не попал в шорт-лист кинопремии, так как, по его мнению, это «достойная и очень крепкая картина».
«Прогнозировать, кто победит в голосовании сейчас очень сложно, потому что явного фаворита нет. Но шансы есть у всех. Часто бывает, что побеждает картина, у которой было мало», — отметил Дворцевой.
О том, что «БоксБалет» внесли в шорт-лист «Оскара», стало известно накануне. Всего в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлены 15 картин.
Вместе с этим стало известно, что картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не смогла попасть в число 15 картин, которые будут претендовать на получение «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Итоговых номинантов премии назовут 8 февраля 2022 года. Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.
Антон Дьяков родился 1 марта 1980 года в Алма-Ате и закончил Алма-Атинский государственный университет по специальности «художник». В 2010 выучился на «Режиссера анимационного кино» в московской Школе-студии ШАР. Создал анимационные короткометражки «Бах» (2010) и «Костя» (2011). Выступил художником-постановщиком мультфильма «Первобытный папа» (2012).