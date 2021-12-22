В МИД РФ объяснили цель открытой публикации предложений по безопасности

Россия опубликовала предложения по безопасности, чтобы исключить любые манипуляции в СМИ, а также сделать работу открытой. Об этом в среду, 22 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам. Неужели это плохо?» — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова уточнила, что сначала документы были переданы США по дипломатическим каналам, чтобы другая сторона с ними ознакомилась и дала обратный сигнал.

«Но мы же знаем наших американских партнеров, мы же знаем, что они всегда — не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», — добавила Захарова, объясняя смысл открытой публикации предложений.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности.

В тот же день заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

21 декабря президент России Владимир Путин отметил, что Россия не хочет вооруженных конфликтов и кровопролития, поэтому выступает за дипломатию. Также российский лидер отметил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По словам главы государства, если эта инфраструктура будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7−10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти.