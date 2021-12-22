В Москве начали компенсировать расходы на ЖКХ кафе с привитыми работниками

Московским кафе и ресторанам с вакцинированными от коронавируса сотрудниками начали компенсировать расходы на коммунальные услуги, средства уже получили 15 столичных заведений. Об этом 22 декабря говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Речь идет о заведениях общепита, где вакцинировались 60% сотрудников или больше. Им компенсируют затраты на услуги ЖКХ за III квартал этого года.

На выплаты могут претендовать компании, работники которых сделали прививку до 15 августа, а сведения были переданы через личный кабинет организации на mos.ru. Также соискатель должен быть зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки, в отношении организации не должна проводиться процедура банкротства.

«Первые выплаты получили 15 кафе и ресторанов. В общей сложности им выделено 3,6 млн рублей. Среди тех, кто может воспользоваться этой мерой поддержки со стороны правительства Москвы, — и совсем небольшие, и крупные сетевые заведения общественного питания. Прием заявок продлится до 29 декабря», — отметила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

Рассмотрение уже поступивших заявок продолжается. Оплату услуг ЖКХ надо подтвердить документами с июля по сентябрь текущего года.

Подать заявку на выплату можно на портале i.moscow.

Для представителей кафе и ресторанов были организованы вебинары, на которых им рассказали о новой мере поддержки подробнее, также они могли задать интересующие вопросы. Первое мероприятие прошло 21 октября

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.