Захарова связала провокации НАТО в Черном море с неприятием США СП-2

Провокативная деятельность стран Североатлантического альянса в Черноморском регионе имеет в основании в том числе и неприятие США «Северного потока – 2». Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, Вашингтон испытывает «дикую аллергию» на выгодный всей Европе проект газопровода.

«Вся провокативная деятельность в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества — очень многих представителей НАТО — в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта [«Северный поток — 2»]», — сказала она.

19 декабря в США поругались сенаторы Демократической и Республиканской партий из-за голосования по вопросу санкций против газопровода. Так, республиканец Тед Круз представил проект санкций против газопровода. При этом он решил затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе, чтобы его проект рассмотрели.

Против выступили другие политики и общественные деятели, заявившие, что Круз саботирует интересы США.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он проложен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, Украина, опасающаяся потери транзита, и США, не раз заявлявшие о планах увеличить поставки своего сжиженного природного газа в ЕС.

Вашингтон неоднократно вводил санкции против СП-2 и призывал Германию отказаться от реализации проекта, называя его политическим.

17 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, в который в том числе были вложены частные инвестиции, а Федеральное сетевое агентство Германии принимает по нему решение, не руководствуясь политикой. По слова канцлера, решается вопрос о соответствии СП-2 европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее МИД и Минобороны РФ неоднократно указывали на увеличение активности НАТО в Черноморском регионе. При этом 20 декабря представитель Пентагона Джон Кирби объявил о том, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем. За несколько дней до этого сообщалось, что итальянские, румынские и американские истребители прибыли в Румынию, чтобы «усилить присутствие НАТО» в регионе Черного моря.