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В ГИБДД напомнили о санкциях за нарушение правил проезда ж/д путей

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Российская Госавтоинспекция 21 декабря напомнила автомобилистам о грубом нарушении ПДД, которое представляет серьезную опасность для жизни и здоровья водителя и пассажиров. Речь идет об игнорировании правил переезда ж/д путей.

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«Законодательством запрещено выезжать на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, включенной звуковой сигнализации, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, поднятых барьерных ограждениях; если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде; при наличии в поле зрения приближающегося поезда», — говорится в сообщении.

За нарушение правил пересечения железнодорожных путей предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления автомобилем сроком от трех до шести месяцев. В случае повторного правонарушения у водителя могут отобрать удостоверение на один год.

3 декабря столичная Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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