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В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе

Британский эксперт Токсваэрд спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
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Данные о количестве выявленных случаев «Омикрон»-штамма не внушают оптимизма, и, скорее всего, многие европейские правительства, еще не ужесточившие ограничения из-за коронавируса, прибегнут к новым мерам на фоне распространения штамма. Такое мнение в среду, 22 декабря, высказал «Известиям» специалист по экономической эпидемиологии Кембриджского университета Флавио Токсваэрд.

Расхититель Рождества: что ждет Европу под Новый год из-за «Омикрона»
И когда этот штамм станет доминирующим на континенте

«Ситуация быстро меняется, и последние данные о количестве «Омикрон»-инфекций не внушают оптимизма. Некоторые правительства уже приняли меры по блокированию своих обществ, в то время как другие, например Великобритания, всё еще ждут поступления дополнительных данных, прежде чем принять решение. Но подозреваю, что в конечном итоге будут введены некоторые ограничения, в том числе закрытие школ, обязательные вакцины и сертификаты о COVID-иммунитете», — предположил он.

При этом то, насколько навязчивыми будут эти меры, а также срок их действия будет зависеть от того, что ученым удастся выяснить о серьезности нового варианта вируса и эффективности мер, резюмировал британский эксперт.

Многие страны Европы уже ввели новые ограничения, закрыв или ограничив работу ночных клубов, баров, ресторанов и других общественных мест, заметно оградив возможности для массовых сборищ и переведя людей на дистанционную работу. Нидерланды объявили общенациональный локдаун. При этом многие европейские правительства предупредили граждан, что после Рождества может последовать новая серия ограничений.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 21 декабря случаи нового штамма коронавируса «Омикрон» зафиксировали уже в 106 государствах мира. В отчете организации говорится, что общий риск, «связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом», остается очень высоким».

Ранее в тот же день директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

ВОЗ предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

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