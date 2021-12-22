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Жилой дом обрушился в Иране в результате взрыва газа

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Пятиэтажный жилой дом обрушился в Иране в результате взрыва бытового газа. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает издание Garda.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в городе Тебриз, административном центре провинции Восточный Азербайджан. Ущерб причинен еще двум домам, расположенным рядом с разрушенным зданием.

Поисково-спасательные отряды обнаружили 12 пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

18 декабря 14 человек погибли при взрыве в банке в пакистанском городе Карачи. Еще 12 человек получили ранения. По имеющимся данным, взрыв произошел из-за скопления газа в канализационной сети. Большая часть погибших и пострадавших — клиенты и сотрудники банка.

24 октября два человека погибли, еще семь получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме в городе Далянь на северо-востоке Китая. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

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