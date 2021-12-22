Торгпред США Тай назвала проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО

Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) из-за программы импортозамещения. Об этом сообщила 21 декабря торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как заявила Тай, в отчете ее офиса рассмотрен «продолжающийся отход» РФ от ключевых принципов ВТО, в частности, справедливой конкуренции, предсказуемости, а также прозрачности.

Озабоченность Вашингтона вызывают действия Москвы, направленные на локализацию производств. По словам Тай, шаги РФ направлены на предоставление льгот как товарам, так и услугам отечественного производства. Правительство России якобы «расширяет контроль над экономикой», подчеркнули в офисе американского торгового представителя.

При этом Россия также сохраняет ограничения на импорт продукции сельского хозяйства и данные ограничения не связаны с наукой, считает Тай.

Она полагает, что в связи с этим создаются неблагоприятные условия для функционирования американских компаний и работы граждан США.

При этом в ведомстве добавили, что будет продолжено сотрудничество со странами-партнерами. Офис Кэтрин Тай пообещал привлечь Москву «к ответу» из-за поведения в многосторонней торговой системе.

В Вашингтоне «считают этот путь контрпродуктивным — как для России, российского народа, так и для мировой экономики», — заключила Тай.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если кто-то и нарушал правила ВТО, то это Соединенные Штаты Америки и ЕС, которые вводили свои односторонние антироссийские санкции.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года на фоне санкций ЕС и США. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, ограничения лишь усилили данные программы.