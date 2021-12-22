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Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами

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Украинские пограничники укрепят участки границы с Россией в районе Сумской области противотранспортными рвами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 21 декабря, на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«В частности, на участке сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами», — указано в заявлении.

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При этом в погранслужбе добавили, что подобными работами занимается комплексная механизированная инженерная группа при помощи спецтехники.

Ранее, 21 декабря, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Балтии готовы оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. По его словам, Латвия, Литва и Эстония поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ.

20 декабря президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разработать план против России. Он добавил, что НАТО должно отреагировать не только тем, что оно сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала.

12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину «боевиков». Она уточнила, что Украина накачивается вооружениями.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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