Свердловская область завоевала популярность у китайских туристов

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге привлекательности среди китайских туристов China Friendly. Его представили на VIII Российско-китайском туристическом форуме.

Абсолютным лидером рейтинга является Санкт-Петербург, затем идет Москва, потом Приморский край и Татарстан. Замыкает пятерку Свердловская область, пишет ИА «Ура.Ру» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Отмечается, что этот рейтинг составляется впервые. Участие в нем приняли 19 российских регионов. Оценивалась в том числе популярность субъекта в китайских поисковых системах. По этому показателю первое место занимает Иркутская область.

Также оценивался опыт приема туристов из КНР, уровень активности туристических компаний, количество туроператоров, наличие отелей и хостелов, отзывы на китайском сайте для путешественников ctrip.com.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» представила на специальном сайте с итогами года ОК новый раздел «Карта эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Свердловская область вошла в первую десятку.