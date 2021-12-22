Больше 20 человек пострадали при сходе поезда в метро Тегерана
Как минимум 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана. Об этом в среду, 22 декабря, на странице в Twitter сообщило агентство Tasnim.
«По меньшей мере 22 человека пострадали, один в критическом состоянии, после того как поезд метро Карадж-Тегеран сошел с рельсов», — отмечается в сообщении.
На видео, которое прикреплено к сообщению, рядом с одним поездом виден второй накренившийся состав. Около поездов находятся десятки спасателей и пассажиров.
1 декабря в Италии семь человек пострадали при сходе пригородного поезда с рельсов. Авария произошла в северной итальянской области Ломбардия неподалеку от Брешии.
В ноябре в США 50 человек пострадали и трое погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда, принадлежащего железнодорожной пассажирской компании Amtrak в городе Хавр, штат Монтана.