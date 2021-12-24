Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание

Чемпионат России

Пандемия оставила лучших фигуристов мира без финала Гран-при, поэтому чемпионат России в Санкт-Петербурге станет главным событием конца года в этом виде спорта. Особенно когда в некоторых дисциплинах он по набору участников достоин топовых международных соревнований. Кроме того, именно по итогам национального первенства во многом определится наш состав на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут уже в феврале 2022 года.

24 декабря: 12:45, танцы на льду, произвольный танец; 15:15, мужчины, произвольная программа; 18:20, женщины, короткая программа. 25 декабря, произвольные программы: 15:30, спортивные пары; 18:00, женщины. СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на Первом канале

Хоккей

Молодежный чемпионат мира. Россия–Швеция

Фото: ТАСС/imago-images.de/Markku Ulander

Традиционно главным спортивным событием в новогодние праздники станет молодежный чемпионат мира по хоккею (для игроков не старше 20 лет). Он стартует в воскресенье. И уже в первый игровой день на первенстве в Канаде в дело вступит сборная России — она встретится с одним из фаворитов своей группы Швецией. Также на групповом этапе турнира подопечные Сергея Зубова сыграют с командами Словакии, Швейцарии и США. В прошлом сезоне сборная России всего второй раз за 11 лет осталась без медалей МЧМ, а последняя победа на нем случилась в 2011 году.

27 декабря, 0:30. «Вестернер Парк Центриум» (Ред-Дир, Канада). Прямая трансляция на Первом канале

Волейбол

Мужчины. Кубок России. «Финал четырех»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сезон в российском и европейском волейболе в самом разгаре, а первый трофей внутри нашей страны будет разыгран в ближайшие выходные. В Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье пройдет «Финал четырех» Кубка России. Помимо местного «Зенита» за титул поборются новосибирский «Локомотив», московское «Динамо» и казанский «Зенит».

25 декабря, полуфиналы: 16:00, «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Казань); 19:00, «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). 26 декабря, 19:00, финал. СК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «УНИКС» (Казань)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В воскресенье пройдут последние в этом году матчи Единой лиги ВТБ. Центральный из них состоится в Санкт-Петербурге, где сыграют два участника Евролиги, входящие в группу лидеров и в национальном первенстве. Местный «Зенит» и казанский «УНИКС» на двоих проиграли всего три матча из 17. Клуб из Татарстана идет вторым в таблице, при равенстве очков уступая саратовскому «Автодору» лишь по дополнительным показателям. Петербургский коллектив сейчас четвертый — вровень с фаворитом соревнования московским ЦСКА. Матч в Северной столице определит, кто из этих двух участников начнет следующий год на более высоком месте.

26 декабря, 16:30, «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) — «Авангард» (Омск)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В КХЛ сыграно уже больше половины матчей регулярного чемпионата, а до олимпийского перерыва осталось меньше месяца. В последние в году выходные центральной встречей станет противостояние недавнего лидера Западной конференции хельсинского «Йокерита» с действующим обладателем Кубка Гагарина омским «Авангардом». Финский клуб после серии неудач опустился на четвертое место, но отстает от идущего первым петербургского СКА всего на два очка. А «Авангард» уже вряд ли догонит лидирующие на Востоке магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» и сейчас попробует не отстать от команд, расположившихся на третьем и четвертом местах, — «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».

26 декабря, 17:00, «Хартвалл Арена» (Хельсинки, Финляндия). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»