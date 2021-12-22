«Газпром» начал переговоры с КНР по поставкам гелия с Амурского ГПЗ

«Газпром» ведет переговоры с Китаем о поставках сжиженного гелия и углеводородного газа. Об этом 22 декабря рассказал глава представительства российского холдинга в КНР Виктор Ковтун в интервью для одноименного корпоративного издания компании.

По его словам, поставки можно осуществлять с Амурского газоперерабатывающего завода.

«Китайские партнеры уже выразили заинтересованность в закупках этой продукции», — сказал представитель компании в Пекине.

По его словам, в ходе работы совместных координационных комитетов «Газпрома» с китайскими CNPC и CNOOC обсуждаются вопросы по таким перспективным направлениям, как газовая генерация электроэнергии, развитие производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте Европа–Китай. Также идет речь о совместной реализации проектов в сфере сжижения газа.

По мнению Ковтуна, обсуждаемые проекты будут востребованы китайским рынком.

«А значит, на китайском направлении предстоит еще очень много работы», — добавил он.

Первая нитка газопровода «Сила Сибири», по которому Россия поставляет газ в Китай, заработала в декабре 2019 года. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам.

Газ транспортируется из Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии, в том числе и для российских потребителей Дальнего Востока.

В апреле 2021 года «Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай, который станет продолжением трубопровода «Сила Сибири – 2».