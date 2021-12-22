Задержан открывший стрельбу с балкона дома под Санкт-Петербургом

Житель города Мурино Ленинградской области задержан за стрельбу из автомата с балкона в своем доме. Об этом сообщила в среду, 22 декабря, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне в Мурино. Полицейские по опубликованной в социальной сети видеозаписи смогли установить место съемки — улица Шувалова, жилой комплекс «Витамин». О пострадавших из-за стрельбы информация не поступала.

В результате был задержан 36-летний мужчина, в ходе досмотра у него изъяли охолощенный светошумовой автомат.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее, в октябре, в Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан таксист, подозреваемый в стрельбе во дворе жилого дома на 11-й улице Текстильщиков.

Пистолет, из которого стрелял мужчина, оказался боевым. После задержания он согласился добровольно отдать его полицейским. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело. Никто в результате инцидента не пострадал.