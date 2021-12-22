Пассажирские автобусы отменили на трассах в Курганской области

В Курганской области введены ограничения на движение автобусов на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Причина — ухудшение погодных условий: на регион обрушились обильные снегопады, наблюдаются перепады температур, образование наката и гололедицы, плохая видимость.

Ограничения были введены 22 декабря в 6:00. О времени и дате их снятия будет сообщено дополнительно, говорится в группе региональной ГИБДД в одной из соцсетей.

Меры действуют на трассе Р-254 «Иртыш» (55–259 км), Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган (125–356 км) и на дороге регионального значения Курган–Куртамыш–Целинное, уточняет ИА «Ура.ру».