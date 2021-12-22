Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению
Общество
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
Общество
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года
Наука
Исследование показало генетический риск ожирения у каждого пятого россиянина
Общество
В Якутии температура опустилась до минус 55 градусов
Спорт
Источники подтвердили планы НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2022
Мир
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Мир
Цена на газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м
Сюжет:

«Газпром» снова не забронировал мощности газопровода Ямал–Европа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» не забронировал на среду, 22 декабря, мощности газопровода Ямал–Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Накануне компания также не бронировала мощности газопровода, в связи с чем транзита газа по Ямал–Европа в Германию был приостановлен. При этом на предыдущих торгах «Газпром» забронировал на январь только 21,6% транзитных мощностей трубопровода.

Газовый общак: ЕС намерился создать стратегический запас топлива
Изменить кризисную ситуацию на газовом рынке данная инициатива едва ли способна

В настоящий момент, по данным платформы, компания продолжает снижать бронирование для транзита через Польшу. Так, в понедельник «Газпром» выкупал 3,8 млн куб. м, тогда как во вторник заявок на это не было.

По словам президента, председателя правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктора Хайкова, в настоящее время обязательства поставки газа по действующим европейским контрактам «Газпромом» выполняются в полном объеме. Он уточнил, что ввиду этого дополнительные транзитные мощности компании не нужны.

Кроме того, как объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, «Газпром» не стал прокачивать газ по газопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. Покупатели без долгосрочных контактов должны приобретать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, а последняя сейчас настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней, указал он.

21 декабря стоимость фьючерсов газа на бирже превысила рекордные $2100 за 1 тыс. куб. м.

Ямал–Европа — газопровод проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, трубопровод может переходить в физически реверсивный режим.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021