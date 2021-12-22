«Газпром» снова не забронировал мощности газопровода Ямал–Европа

«Газпром» не забронировал на среду, 22 декабря, мощности газопровода Ямал–Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Накануне компания также не бронировала мощности газопровода, в связи с чем транзита газа по Ямал–Европа в Германию был приостановлен. При этом на предыдущих торгах «Газпром» забронировал на январь только 21,6% транзитных мощностей трубопровода.

В настоящий момент, по данным платформы, компания продолжает снижать бронирование для транзита через Польшу. Так, в понедельник «Газпром» выкупал 3,8 млн куб. м, тогда как во вторник заявок на это не было.

По словам президента, председателя правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктора Хайкова, в настоящее время обязательства поставки газа по действующим европейским контрактам «Газпромом» выполняются в полном объеме. Он уточнил, что ввиду этого дополнительные транзитные мощности компании не нужны.

Кроме того, как объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, «Газпром» не стал прокачивать газ по газопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. Покупатели без долгосрочных контактов должны приобретать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, а последняя сейчас настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней, указал он.

21 декабря стоимость фьючерсов газа на бирже превысила рекордные $2100 за 1 тыс. куб. м.

Ямал–Европа — газопровод проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, трубопровод может переходить в физически реверсивный режим.