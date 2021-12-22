«Россети» в День энергетика ввели в работу четыре энергообъекта

Группа «Россети» в День энергетика, отмечаемого 22 декабря, ввела в работу четыре энергообъекта в Ростовской и Свердловской областях, а также в Кузбассе и Новой Москве. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем «Известиям».

В торжественной церемонии пуска в режиме видеоконференции принял участие вице-премьер Александр Новак, гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин и руководители «дочерних» компаний «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Сибирь» и «Россети Московский регион».

Подстанция 110 кВ «Полевая» в Ростовской области («Россети Юг») была построена с нуля. Она обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции. Подстанции 110 кВ «Горный щит» («Россети Урал») и «Бенжереп-2» («Россети Сибирь»), которые участвуют в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса, прошли глубокую модернизацию.

Первый этап реконструкции проведен на подстанции 220 кВ «Лесная» («Россети Московский регион»), одном из опорных центров питания в Новой Москве. Он закроет вопрос дефицита мощности в радиусе 20 км минимум на 5 лет.

«Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование», — подчеркнул Александр Новак.

По его словам, повышается надежность и качество электроснабжения, появилась возможность для подключения новых потребителей. В России обновляется энергетическая инфраструктура, добавил вице-премьер.

«Группа «Россети» стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. Наш приоритет — единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия», — добавил Андрей Рюмин.

Он обратил внимание, что у новых питающих центров разные задачи, но в каждом применены актуальные решения, гарантирующие высокий уровень надежности передачи электричества потребителям.

95% оборудования, установленного на энергообъектах, отечественного производства. Среди оборудования — силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты. За объектами установлено удаленное наблюдение и ведется интеллектуальный учет электроэнергии.

Накануне «Россети» ввела в эксплуатацию Центр управления сетями и новую высокоавтоматизированную подстанцию в Калуге. Общий объем инвестиций в проекты превысил 1,8 млрд рублей.