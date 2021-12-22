Мать подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске объяснила его поступок

Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказала 21 декабря, что ее сын состоит на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности.

Пожар произошел накануне днем, площадь возгорания составляла около 5 тыс. кв. м. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. При этом пожар в гипермаркете привел к взрывам пиротехники. Основной причиной случившегося ритейлер назвал поджог. Подозреваемого задержали по горячим следам в тот же день, им оказался сотрудник подрядной организации, который работал в торговом зале.

По словам женщины, группа инвалидности у ее сына рабочая. Мужчина также получает пенсию в размере 9 тыс. рублей. При этом она добавила, что сын устроился на работу в магазин недавно и уверял, что у него всё замечательно.

«Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. Какие были указания в его голове, так и поступил», — отметила женщина в беседе с телеканалом «360».

Она также заверила, что для общества ее сын не представляет опасности. При этом добавив, что у ее сына стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу.

Вместе с тем женщина заявила о намерении подать жалобу на распространение в интернете фото и видеозаписей с участием ее сына.

«Только ленивый мне не позвонил и не сказал, что видел моего сына в интернете. <…> Тут вообще не в чем разбираться, [дело] выеденного яйца не стоит. У человека случился нервный срыв», — заключила женщина.

Ранее, 21 декабря, директор одного из магазинов косметики в ТЦ Ольга Сваровская отметила, что в результате возгорания ее магазин, как и несколько других, полностью сгорел. Ущерб она оценила в 3,5 млн рублей.

При этом сам подозреваемый в тот же день был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог. Кроме того, мужчина 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности.