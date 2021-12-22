Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению
Общество
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
Общество
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года
Наука
Исследование показало генетический риск ожирения у каждого пятого россиянина
Общество
В Якутии температура опустилась до минус 55 градусов
Спорт
Источники подтвердили планы НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2022
Мир
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Мир
Цена на газ в Европе превысила $2300 за 1 тыс. куб. м

Мать подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске объяснила его поступок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказала 21 декабря, что ее сын состоит на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности.

Пожар произошел накануне днем, площадь возгорания составляла около 5 тыс. кв. м. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. При этом пожар в гипермаркете привел к взрывам пиротехники. Основной причиной случившегося ритейлер назвал поджог. Подозреваемого задержали по горячим следам в тот же день, им оказался сотрудник подрядной организации, который работал в торговом зале.

Такое палево: следователь сжег свое место работы
Подозреваемый объяснил свой поступок желанием подставить начальника

По словам женщины, группа инвалидности у ее сына рабочая. Мужчина также получает пенсию в размере 9 тыс. рублей. При этом она добавила, что сын устроился на работу в магазин недавно и уверял, что у него всё замечательно.

«Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. Какие были указания в его голове, так и поступил», — отметила женщина в беседе с телеканалом «360».

Она также заверила, что для общества ее сын не представляет опасности. При этом добавив, что у ее сына стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу.

Вместе с тем женщина заявила о намерении подать жалобу на распространение в интернете фото и видеозаписей с участием ее сына.

«Только ленивый мне не позвонил и не сказал, что видел моего сына в интернете. <…> Тут вообще не в чем разбираться, [дело] выеденного яйца не стоит. У человека случился нервный срыв», — заключила женщина.

Ранее, 21 декабря, директор одного из магазинов косметики в ТЦ Ольга Сваровская отметила, что в результате возгорания ее магазин, как и несколько других, полностью сгорел. Ущерб она оценила в 3,5 млн рублей.

При этом сам подозреваемый в тот же день был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог. Кроме того, мужчина 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021