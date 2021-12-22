За прошедшие сутки в РФ выявили 25 264 случая коронавируса

За минувшие сутки специалисты выявили в России 25 264 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщили 22 декабря в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904) и Московской области (1351). За сутки от осложнений коронавируса скончались 1020 пациентов, вылечились 42 322 человека.

Всего с начала пандемии в России выявили 10 292 983 случая коронавируса. Умерли 300 269 пациентов, выздоровели 9 097 52.

21 декабря в РФ выявили 25 907 случаев COVID-19.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, также в РФ зафиксирован 41 случай инфицирования штаммом «Омикрон». Все пациенты госпитализированы.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что для «Омикрон»-штамма характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом.

17 декабря Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении варианта коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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